Поліція викрила злочинне угрупування, що вчинило більше десяти розбійних нападів по Україні (фото, відео)

Поліція викрила злочинне угрупування, що вчинило більше десяти розбійних нападів по всій Україні. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Повідомляється, що злочинна група складалась із організатора та ще чотирьох учасників. Їх обґрунтовано підозрюють у скоєнні ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень на території Дніпропетровської, Житомирської, Кіровоградської, Київської, Одеської, Рівненської та інших областей.

За словами голови Національної поліції України Сергія Князєва затримання зловмисників стало фінальною стадією реалізації оперативної інформації цілого ряду підрозділів кримінальної поліції п’яти областей, які документували незаконну діяльність злочинного угрупування, яке вчиняло розбійні напади на помешкання громадян по всій країні.

Минулоріч працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно з оперативниками поліції Київської та Кіровоградської областей отримали оперативну інформацію про злочинне угрупування, яке діє на території України та вчиняє розбійні напади.

"Під час перевірки отриманої інформації поліцейські отримали підтвердження у можливій причетності зловмисників до вчинення більше 10 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, за якими були розпочаті кримінальні провадження. Група «спеціалізувалась» на вчиненні розбійних нападів та крадіжок з домоволодінь", - сказано у повідомленні.

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Під час проведення документування злочинної діяльності зловмисників оперативники дізнались, що вони планують вчинити розбійний напад на домоволодіння 52-річного мешканця Черкаської області. Поліцейські провели комплекс слідчих (розшукових) дій та встановили всіх учасників злочинного угрупування.

Зазначається, що до проведення операції по їх затриманню були задіяні спецпризначенці підрозділу КОРД. Затримання зловмисників відбувалось у момент вчинення ними спланованого розбійного нападу у якому брали участь троє учасників угрупування. Один із них чинив збройний опір співробітникам поліції та під час затримання був смертельно поранений. Інших – затримано в порядку статті 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень.

За адресами проживання усіх учасників злочинної групи та їх близьких зв’язків проведено понад 20 обшуків. У результаті вилучено речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення серії розбійних нападів та крадіжки з домоволодіння.

Зокрема, поліція вилучила аудіо- і відеотехніку, ювелірні вироби, травматичну та мисливську зброю, мобільні телефони, планшети, військову форму, «балаклави», зброю, а також бойові гранати. Ще двох учасників злочинної групи, у тому числі організатора, оголошено у розшук. Слідство триває.

Як відомо, на Одещині злочинне угрупування, яке грабувало і викрадало людей, постане перед судом.