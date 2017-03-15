У Харкові чоловік із однією гранатою пограбував дві кредитні установи (фото)

У Харкові чоловік пограбував кредитну установу, погрожуючи гранатою. Про це повідомили відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Харківській області.

Зазначається, що працівники Шевченківського району Харкова розшукують чоловіка, який 14 березня близько 18:30 під загрозою застосування гранати скоїв розбійний напад на кредитну спілку на проспекті Людвига Свободи.

За даними поліції, цей чоловік може бути причетним до аналогічного нападу на кредитну спілку, скоєного о 19:40 в Індустріальному районі.

У поліції зазначили, що в першому випадку було викрадено 5 тис. грн, у другому – 4 тис. грн.