У Харкові чоловік із однією гранатою пограбував дві кредитні установи (фото)
14:03, 15 березня 2017Інциденти
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Зловмисника розшукує поліція.
Чоловік пограбував дві кредитні спілки / фото УНІАН
У Харкові чоловік пограбував кредитну установу, погрожуючи гранатою. Про це повідомили відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Харківській області.
Зазначається, що працівники Шевченківського району Харкова розшукують чоловіка, який 14 березня близько 18:30 під загрозою застосування гранати скоїв розбійний напад на кредитну спілку на проспекті Людвига Свободи.
За даними поліції, цей чоловік може бути причетним до аналогічного нападу на кредитну спілку, скоєного о 19:40 в Індустріальному районі.
Чоловіка наразі розшукує поліція / ГУ НП у Харківській області
У поліції зазначили, що в першому випадку було викрадено 5 тис. грн, у другому – 4 тис. грн.
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