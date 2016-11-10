На Одещині злочинне угрупування, яке грабувало і викрадало людей, постане перед судом

12:56, 10 листопада 2016
Інциденти
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Прокуратура Одеської області направила до Приморського районного суду обвинувальний акт стосовно шести осіб, підозрюваних у скоєнні грабежів і викрадення людини.

суд суддя / firestock.ru

Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УСИ.

Як з'ясувалося, протягом 2015-2016 років підозрювані грабували і викрадали людей, а також займалися шахрайством. У грудні минулого року учасники злочинної групи пограбували менеджера по збуту ювелірної продукції і заволоділи срібними виробами, ломом золотого металу та комп'ютерною технікою.

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Угрупування з допомогою своєї діяльності збагатилася на 800 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали їх у травні цього року.

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