Пожежа і вибухи на складі боєприпасів у Балаклії тривають - Полторак

Пожежа на складі з боєприпасами в Балаклії Харківської області триває, горить третину території арсеналу. Про це на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", повідомив міністр оборони Степан Полторак.

"Сьогодні сталися вибухи, і вони, на жаль, продовжуються в даний час. В даний час, на жаль, пожежа не локалізована і він триває десь на третині всього арсеналу", - повідомив Полторак.

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Як повідомляв УНІАН, на Харківщині поблизу м. Балаклія на військовому складі вночі 23 березня почали вибухати боєприпаси, проводиться евакуація населення із зони можливого ураження. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що пожежа на військових складах у Балаклії Харківської області сталася через диверсію. У свою чергу у Генштабі ЗСУ заявили, що загиблих та постраждалих внаслідок пожежі не зафіксовано.