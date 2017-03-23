Убивця Вороненкова перебуває на межі смерті - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що кілер, який застрелив колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, перебуває на межі смерті через скрізний постріл в голову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

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"Для нас абсолютно очевидно, що діяв замовний професійний кілер, який знищував екс-депутата Державної думи Росії, котрий також давав свідчення у справі Януковича", - заявив Луценко.

"На місці події вилучено близько 20 гільз, вилучений пістолет кілера ТТ, був задіяний також пістолет охоронця "Стєчкіна". В охоронця було зроблено постріл, влучили в ділянку серця, проте він живий, при пам'яті і співпрацює зі слідством. У кілера - два поранення в ділянку грудини і голови, скрізний постріл у голову унеможливлює слідчу роботу з ним. Кілер на межі смерті. Штучно підтримується серцевий ритм. Він неконтактний наразі", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець та кілер дістали поранення.

Заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко однією з основних версій вбивства Вороненкова назвав цілеспрямовані дії Росії.