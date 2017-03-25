У Миколаєві грабіжники відібрали у чоловіка рюкзак з 200 тисячами гривень

У Миколаєві двоє людей, обличчя яких були закриті масками з прорізами для очей, погрожуючи пістолетом, відібрали у 29-річного місцевого жителя рюкзак із 200 тис. грн.

Читайте такожНа Дніпропетровщині поліцейські влаштували погоню за джипом, яким кермувала п’яна жінка

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Миколаївської області, розбійний напад було скоєно сьогодні вночі в під'їзді будинку.

Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років із конфіскацією майна. Поліція шукає грабіжників.