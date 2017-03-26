На військових складах у Балаклії ще залишається останній осередок тління - Міноборони

На військових складах в Балаклії ще залишається останній осередок тління.

Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський на вечірньому засіданні координаційного штабу з ліквідації наслідків пожежі на 65 Арсеналі в Балаклії Харківської області, повідомляє прес-служба Міноборони.

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За його словами, найближчим часом останній осередок тління буде ліквідований.

«Наразі залишився лише один осередок тління, але планується, що найближчим часом він буде остаточно ліквідований», - зазначив заступник міністра.

Він також додав, що військовослужбовці, які залучені до ліквідації наслідків надзвичайної події, працюють у плановому режимі, ситуація повністю знаходиться під контролем.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері голова Харківської ОДА Юлія Світлична на своїй сторінці у Facebook написала, що піротехніки завершили розмінування житлових кварталів Балаклії та прилеглих сіл.

Усього було вилучено близько 1000 вибухонебезпечних предметів.

На даний час до електропостачання вже підключені 95% абонентів Балаклії.

Крім того, зараз проводиться експертна оцінка пошкоджень житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури, визначаються обсяги руйнувань. Ремонтні бригади вже розпочали роботи щодо відновлення пошкоджених житлових будівель.

*** Вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще близько 5 мешканців отримали поранення.

Пожежу загасили 24 березня, а от розмінування безпосередньо території балаклійського арсеналу триватиме до двох місяців.