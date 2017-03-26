Піротехніки завершили розмінування житлових кварталів Балаклії та довколишніх сіл (фото)

Піротехніки завершили розмінування житлових кварталів Балаклії Харківської області та прилеглих сіл.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична на своїй сторінці у Facebook.

«Розмінування у м. Балаклія та населених пунктах Балаклійського району завершено. Усього було вилучено близько 1000 вибухонебезпечних предметів», - написала вона.

Світлична зазначила, що зараз до електропостачання вже підключені 95% абонентів Балаклії.

«У Балаклїї працює комісія з ліквідації наслідків надзвичайної події. Електропостачання відновлено у 95% абонентів, які були відключені. По решті є серйозні руйнування енергомережі, аварійні бригади працюють в посиленому режимі. Відновити газопостачання в усіх населених пунктах району плануємо протягом двох-трьох днів. Роботи активно проводяться, в деяких селах газопостачання вже відновлено, завтра почнеться підключення міста», - наголосила голова Харківської ОДА.

Світлична додала, що зараз проводиться експертна оцінка пошкоджень житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури, визначаються обсяги руйнувань. Ремонтні бригади вже розпочали роботи щодо відновлення пошкоджених житлових будівель.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще близько 5 мешканців отримали поранення.

Розмінування безпосередньо території балаклійського арсеналу триватиме до двох місяців.