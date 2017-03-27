"Вистачить на всіх, хто зазіхає на українську землю": Муженко оцінив втрати боєприпасів у Балаклії (відео)

Генштаб прокоментував ситуацію у Балаклії. Ворог нас не зламає диверсіями, заявив на своїй сторінці у Facebook начальник ГШ ЗСУ Віктор Муженко.

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"Ворог нас не зламає ні диверсіями, ні спеціальними операціями. Боєприпасів вистачить на всіх, хто зазіхає на українську землю", - наголосив він.

За словами Муженка, ЗСУ вистояли у 2014 році, вистоять і 2017-му.

Нагадаємо, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще близько 5 мешканців отримали поранення.

Пожежу загасили 24 березня, а от розмінування безпосередньо території балаклійського арсеналу триватиме до двох місяців.