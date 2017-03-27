"Чорна рота" Майдану: справи щодо 4 "беркутівців" відправлені до суду, один з них звинувачується у вбивстві 3 людей

ГПУ направила до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно 4 колишніх працівників батальйону міліції особливого призначення «Беркут» Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Харківській області, яким інкримінуються вбивства протестувальників та замахи на вбивства 18 лютого 2014 під час ходи «Мирний наступ».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

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Зокрема, за даними ГПУ, двоє колишніх «беркутівців» обвинувачуються у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій із застосуванням фізичного насильства.

Крім того, вони обвинувачуються в перевищенні 18 лютого 2014 року на вул. Інститутській, Кріпосному провулку своїх службових повноважень «на виконання явно злочинного наказу закінченого замаху на умисне вбивство 33 потерпілих у кримінальному провадженні, вчинені способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб».

В ГПУ зазначають, що одному з цих бійців спецпідрозділу «Беркут» також інкримінується вчинення 18 лютого умисного вбивства 3-х осіб з числа учасників ходи «Мирний наступ».

В повідомленні сказано, що інший, ще з двома колишніми працівниками харківського «Беркуту», також обвинувачується в тому, що 29 січня 2015 на стаціонарному посту № 2 в смт Пісочин Харківської області перешкоджав законній професійній діяльності журналіста ГО «Громадське телебачення» шляхом застосування насильства та протиправного вилучення зібраних, опрацьованих та підготовлених ним матеріалів та техніки, за допомогою якої проводився відеозапис.

В ГПУ повідомляють, що ще один колишній працівник харківського «Беркута», який підозрюється у причетності до вбивств протестувальників цього дня, оголошений в розшук та судом надано дозвіл на його затримання та доставку до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як нагадали в Генпрокуратурі, що за результатами розслідування епізоду вчинення ряду особливо тяжких та тяжких злочинів під час розгону ходи 18 лютого 2014 року до суду направлені та розглядаються обвинувальні акти стосовно двох командирів батальйону, командира роти, яким інкриміновано перевищення влади та службових повноважень, спричинення тілесних ушкоджень тощо. Стосовно міліціонера спецпідрозділу «Беркут» винесений вирок.

Також повідомлено про підозру в організації цих злочинів та оголошено в розшук екс-президента України, керівництво МВС України та ГУ МВС України в Києві.