Падіння гелікоптера Мі-2 на Донбасі: у катастрофі загинув 54-річний полковник зі Львова

У неділю, 26 березня, унаслідок падіння військового вертольота Мі-2 у Краматорську загинув 54-річний Віктор Калитич зі Львова. Він був начальником служби ракетно-артилерійського забезпечення, полковником, передає ZAXID.NET.

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З 1985 до 1990 року Віктор Калитич служив у ГРВН (Група радянських військ у Німеччині) на посаді начальника загону, командира радіотехнічних військ. З 1990 до 1992 служив у Червонопрапорному Далекосхідному окрузі, що у Хабаровську, на посаді командира.

З 1995 до 2005 служив у ЗОК (Західному оперативному командуванні). З вересня 2005 року - полковник запасу. Жив і працював у Львові, у сфері нерухомості, однак коли на Донбасі розпочалась війна, повернувся на службу.

Нагадаємо, Міноборони повідомило про падіння гелікоптера неподалік Краматорська напередодні. За попередньою версією, падіння повітряного судна сталося в результаті зіткнення з лінією електропередач.