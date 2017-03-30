На військовій базі в Балаклії вціліло близько третини боєприпасів - Полторак

На військовій базі в Балаклії вціліло близько третини боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр оборони України Степан Полторак.

“Значної шкоди, яка би вплинула на стан боєздатності Збройних сил, ця подія не завдала, хоча, звичайно, втрати значні. На сьогодні сили і засоби в зоні АТО повністю забезпечені боєприпасами, озброєнням та технікою і є запаси для подальшого виконання завдань. Щодо Балаклії, то на базі залишилося трохи більш ніж 30% боєприпасів”, - сказав Полторак.

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Також він додав, що немає жодних підстав говорити про те, що пожежа в Балаклії була влаштована з метою приховати розтрати майна на базі. Він пояснив, що в лютому поточного року на цій базі було завершено аудит. А зараз проводять повторний аудит. Окрім того, аудит установив, що з боку персоналу бази не було серйозних порушень, які б могли призвести до пожежі.

Як і раніше, основною версією є диверсійна діяльність. Проте лишилося встановити, у який спосіб була підірвана база — чи це закладка, чи використання безпілотного літального апарату.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще 5 людей дістали поранення.