Дружина ймовірного спільника вбивці Вороненкова розповіла подробиці обшуку зі спецназом (фото)

У Жовтих водах співробітники СБУ зі спецназівцями "Альфа" провели обшук в будинку Ярослава Левенця, імовірного спільника вбивці екс-депутата Держдуми Вороненкова.

Дружина Ганна Левенець розповіла, що співробітники СБУ підійшли 29 березня до неї в кафе «Поверх», де вона зустрічалася з представницею преси, і наказали йти з ними, пише місцеве видання "Имеется мнение".

При цьому не давали користуватися мобільним телефоном і намагалися забрати гаджет. Два автобуси з бійцями "Альфи" знаходилися біля будинку.

Співробітники СБУ запевнили, що їм необхідно пройти в квартиру, щоб з'ясувати, чи немає там її чоловіка. Від дружини вимагали повідомити, де знаходиться її чоловік.

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“Він говорив, що я повинна їм сказати, в іншому випадку його можуть убити. Казав, що йому (Ярославу) необхідно здатися", - розповіла жінка.

В будинку переглянули, чи немає Ярослава всередині, перевіряли під диванами і в шафах. Також зайшли до сусідів. Після огляду і бесід співробітники СБУ закликали Анну за першою інформацією про чоловіка повідомляти органам.

Анна підтвердила інформацію, що її чоловіка викликали в прокуратуру у день вбивства російського політика: “Йому потрібно було в прокуратуру, тому що тиждень тому його затримували для перевірки документів, а старий розшук з нього ще не зняли. Так часто буває, що розшук ще висить у базі, а його вже давно зняли, вже мінімум рік. Як я зрозуміла, все нормально, перевірили і переконалися, що він не в розшуку. А друга справа, яка буа в Києві – з приводу маніфесту (спільний маніфест зі "Свободою", "Правим сектором" і "Нацкорпусом"). І ввечері повинні були докладно обговорити маніфест, але на цю зустріч він вже не приїхав", – розповіла Ганна.

Також дружина Ярослава Левенця розповіла, що чоловік розвивав громадську організацію "Оборона великої України" і дуже горів тим, щоб об'єднати зусилля з іншими патріотичними організаціями. Також він проводив заняття з бойового гопака. У складі "Донбасу" брав участь у бойових діях на Сході в багатьох точках найбільш запеклого зіткнення.

Чи був чоловік знайомий з вбивцею Вороненкова Павлом Паршовим, дружина не знає. Що стосується авто Daewoo Lanos, на якому нібито приїхав вбивця Вороненкова, то, за словами Анни, він не належав їхній родині. У Ярослава колись давно був власний Daewoo Sens, однак він його давно продав.

“Дуже переживаю, з ним немає зв'язку. Не думаю, що він ховається, думаю, він просто зник", – каже жінка.

Нагадаємо, 23 березня в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець і кілер отримали поранення. Незабаром вбивця Вороненкова помер на операційному столі. Імовірний спільник вбивці екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова Ярослав Левенець вже оголошений в розшук.