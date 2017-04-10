У Харкові від вибуху невідомого предмета постраждав підліток

15-річний хлопчик постраждав від вибуху невідомого предмета.

Повідомлення про подію надійшло в чергову частину Холодногірської відділу 9 квітня в 18:20, як повідомляє прес-служба ГУНС в Харківській області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

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За попередніми даними, в цей день два хлопчика в лісі палили багаття. У вогнищі вибухнув невідомий предмет. 15-річний юнак травмований. Постраждалий доставлений в лікарню з відкритим переломом гомілки і рваними ранами ноги.

Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень.

Обставини події з'ясовуються.