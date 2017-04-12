На Львівщині водій наїхав на підлітка та втік з місця ДТП. Про це повідомляє поліція області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася між селищем Підбуж та селом Залокоть, Дрогобицького району, на мості через річку Бистриця.

"Водій невстановленого легкового автомобіля, рухаючись в напрямку села Заколоть, здійснив наїзд на 15-річного жителя одного з селищ Дрогобицького району, який йшов по проїзній частині дороги. Внаслідок наїзду хлопця госпіталізувано з діагнозом: "закритий перелом правогомілового ступневого суглобу", - сказано у повідомленні.

Читайте такожНа Львівщині водій-іноземець на смерть збив пішохода

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, водія розшукують.

Раніше в Одесі вантажівка наїхала на пішохода, чоловік загинув.