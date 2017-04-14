На Львівщині зіткнулися два автомобілі, є постраждалі. Про це повідомляє поліція області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі Київ – Чоп у селі Нагірне, Сколівського району.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 21014», 29-річний житель Закарпатської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Рено Кенго», за кермом якого перебувала 23-річна мешканка Закарпатської області", - сказано у повідомленні.

Читайте такожНа Чернігівщині у ДТП загинули двоє громадян Молдови, ще двоє травмовані

Внаслідок ДТП водій «ВАЗу» та його три пасажири, мешканці Закарпатської області віком 27, 28 та 55 років, отримали тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше на Львівщині водій наїхав на підлітка та втік з місця ДТП.