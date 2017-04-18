На Харківщині внаслідок займання снаряду загинула 4-річна дитина (відео)

У Харківській області внаслідок займання снаряду загинула 4-річна дитина.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, подія сталась в селі Яковенково Балаклійського району вчора, 17 квітня, близько 17:40.

Зазначається, до чергової частини Балаклійського відділу поліції надійшло повідомлення від оператора ДСНС про те, що в приватному домоволодінні сталося загоряння невідомого предмету, зовні схожого на снаряд. Внаслідок цього загинув 4-річний хлопчик.

Читайте такожУ Харкові помер 13-річний підліток, якого під час фотографування на підстанції вдарило струмом

За адресою виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Встановлено, що у дворі власного будинку 36-річний батько разом зі своїм 4-річним сином проводили демонтаж предмету, зовні схожого на снаряд. Під час демонтажу сталось займання паливного елемента газового генератора. Полум’я охопило автомобіль, в якому знаходилася дитина. Хлопчик отримав термічні опіки різного ступеню тяжкості, від яких помер на місці.

За вказаним фактом слідчим відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Слідчі дії тривають. Експерти встановлюють походження предмета та причини займання.

Як йдеться в сюжеті ТСН, саме це село евакуйовували, коли наприкінці березня на складах вибухали снаряди.