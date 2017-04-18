У Дніпрі продовжують блокувати центральне відділення "Сбербанку" РФ (фото)

У Дніпрі активісти Національного Корпусу (НК) продовжують блокувати офіс "Сбербанку" і в дощ, і в свята.

Вони розповідали перехожим про те, чому проводять акцію, у чому складається саме Рух і його діяльність, повідомляє vedomosti-ua.

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З початку акції всі працівники банку переведені в інші відділення. Під стінами будівлі встановлені інсталяції з уламками снарядів, стікерами і величезним прапором України.

Центральне відділення «Сбербанку» у Дніпрі зараз не працює.

Повідомляється, що націоналісти мають намір стояти до кінця і добитися закриття російських банків в Україні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи Сбербанк, «ВиЭс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк» строком на 1 рік. Введення санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих «ДНР» і «ЛНР» та публікації в російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема «Сбербанку», до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами. Сбербанк Росії оголосив про продаж української "дочки".

Покупцями виступають Norvik Banka (Латвія) і приватна білоруська компанія. Григорій Гусельников (через Norvik Banka) придбає 45%, Саїд Гуцерієв, власник білоруської компанії, - 55%. ЗМІ писали, що суму угоди оцінили в 130 млн доларів. Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку україни з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів.