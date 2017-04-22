Масштабну пожежу на ринку "Північний" в Одесі ліквідували

У Суворовському районі Одеси рятувальники ліквідували масштабну пожежу торгових павільйонів на ринку «Північний».

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Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області Андрій Мельник, пожежу, повідомлення про яку надійшло о 18.29, було повністю ліквідовано о 20.07.

В гасінні брали участь 60 осіб особового складу, 11 одиниць спеціалізованої техніки.

«Площа пожежі становила близько 700 кв. метрів. За попередніми даними, потерпілих немає», - сказав Мельник.

Він зазначив, що зараз на місці НП працюють експерти главку ДСНС та оперативно-слідча група Нацполіції, встановлюються обставини і причини загоряння.

Як повідомили в Нацполіції, за попередніми даними, горіли, в тому числі, павільйони з побутовою хімією. Кількість вигорілих торгових «точок» встановлюється.

Ринок «Північний» - один з найбільших у місті. Є універсальним: здійснюється оптова, роздрібна, комісійна та інша торгівля різними категоріями товарів.