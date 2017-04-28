На Житомирщині за хабар затримано посадовця інституту Національної академії аграрних наук

У четвер, 27 квітня, на Житомирщині правоохоронці затримали за хабарництво керівника одного з науково-дослідних підрозділів Інституту Національної академії аграрних наук України.

Читайте такожЖурналісти підрахували середній розмір хабара в Україні (інфографіка)

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Національної поліції України.

Як зазначається у повідомленні, 27 квітня на Житомирщині поліція викрила посадовця, який вимагав від підприємця хабар за передачу у користування майна, що належить його установі.

У рамках кримінального провадження та під час проведення оперативних заходів працівники Нацполіції та обласної прокуратури задокументували протиправну діяльність хабарника.

Зокрема, за 72 тис. грн посадовець державної науково-дослідної установи погодився передати підприємцю у користування майно та встиг одержати частину грошей.

Вчора, 27 квітня, правоохоронці провели у підозрюваного обшук, під час якого було виявлено 30 тис. грн, джерело походження яких встановлюється.