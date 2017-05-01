В Енергодарі жінка викинула з вікна дев'ятого поверху 12-річну доньку - поліція

В Енергодарі, що на Запоріжжі, жінка 30 квітня о 14:50 викинула з вікна квартири, яка знаходиться на 9-му поверсі, свою доньку 2005 року народження та зникла з місця трагедії.

Від отриманих травм дівчинка померла, повідомляє сайт Нацполіції у Запорізькій області.

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Згодом у ході оперативно-розшукових заходів мешканку Енергодару 1972 року вдалось затримати в районі місцевого парку.

Наразі жінка затримана згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.