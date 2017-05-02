В Одесі "замінували" Будинок профспілок: з Куликового поля евакуюють людей (фото, відео)

В Одесі через повідомлення про мінування Будинку профспілок з Куликова поля евакуюють людей, які зібралися з нагоди третьої річниці трагедії 2 травня 2014 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в області, який перебуває на Куликовому полі, де біля Будинку профспілок зібралося багато людей.

Люди прийшли, щоби взяти участь у заході, присвяченому пам'яті загиблих 2 травня 2014 року в Будинку профспілок. Багато присутніх обурюються і не бажають залишати Куликове поле, але правоохоронці переконують їх піти, щоб дати можливість фахівцям перевірити територію на можливу наявність вибухонебезпечних предметів.

Як пояснили УНІАН у відділі комунікацій обласного головного управління, повідомлення про замінування надійшло приблизно о 12.35.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні посилені заходи безпеки у зв'язку з третьою річницею масових заворушень, що відбулися 2 травня 2014 року, в результаті яких загинули 48 осіб, постраждали близько 300. До міста прибули додаткові поліцейські спецпідрозділи з Києва і Дніпра. Сили правоохоронців зосереджені, в основному, в місцях подій трирічної давності – на Соборній площі та Куликовому полі.