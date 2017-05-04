В Одесі активісти розмалювали фасад приймальні депутата міськради і спалили намет "Опоблоку" (фото)

У центрі Одеси вчора проукраїнські активісти розмалювали фасад приймальні депутата Одеської міської ради від «Опозиційного блоку» Богдана Гіганова і спалили намет цієї партії.

Про це Гіганов повідомив у Facebook.

«Кілька годин тому, невиховані й радикально налаштовані діти, що їх прикривають сьогодні правоохоронні органи, розмалювали фасад моєї приймальні націоналістичними закликами, символікою і розпалили багаття на тротуарі, прямо під вікнами малоквартирного житлового будинку!!!», - написав Гіганов.

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Він вважає, що молоді люди, які є «пішаками у чужій грі», скоїли одразу кілька кримінальних злочинів.

Це сталося за адресою вулиця Пироговська, 19.

У поліції інцидент поки що не коментують.