В Одесі біля ринку виявили 32 артснаряди часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до служби порятунку «101» 4 травня.

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«Біля ринку «Анжеліка» на Тираспольському шосе під час будівельних робіт виявлено 32 артилерійських снаряда 37-го калібру і 78 набоїв для стрілецької зброї 7,62 і 12,7 мм. Усі вибухонебезпечні предмети - часів Другої світової війни», - йдеться в повідомленні.

Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС в Одеській області знахідки вже вилучила. Сьогодні вони будуть знешкоджені у спеціально відведеному для цього місці.