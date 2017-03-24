У Львові водій, тікаючи від патрульних, злетів у кювет

У Львові нетверезий водій, втікаючи від патрульних, злетів у кювет. Про це повідомляє 032.ua.

"На вулиці Медової Печери патрульні помітили чоловіка, який порушив правила дорожнього руху. На вимогу патрульних зупинитись, водій не відреагував і навпаки збільшив швидкість. Поки інспектори слідкували за водієм, то він вчинив цілий ряд порушень на дорозі, а вже на перехресті вулиці Садівнича-Медової Печери водій не впорався з керуванням, виїхав на бордюр та з’їхав у кювет. Патрульні підійшли до місця водія в машині, аби поговорити, але нікого там не виявили- водій пересів на коліна пасажиру", - сказано у повідомленні.

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Зазначається, що у водія були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Він захотів перейти перевірку на алкоголь у медичному закладі, тому його доставили до 8-ї клінічної лікарні. Проте лікар, попри явні ознаки алкогольного сп’яніння, написав, що водій тверезий.

Також 37-річний чоловік здав кров для проведення аналізу на наявність алкоголю в крові. Тож аатрульні склали на нього два протоколи: за ст.124 КУпАП вчинення ДТП та за ст. 122-2 КУпАП - невиконання водієм вимог про зупинку та винесли постанову за порушення правил дорожнього руху.

Раніше в Одесі було затримано голову суду за водіння в нетверезому стані.