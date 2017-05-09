Група молодиків намагалася не пропустити учасників акції з нагоди Дня Перемоги до Алеї Слави в Києві. Як передає кореспондент УНІАН, між групою молодих людей та правоохоронцями виникла невелика штовханина, після чого інцидент був вичерпаний.

Водночас, як повідомили УНІАН у столичному управлінні поліції, правоохоронці припинили спробу влаштувати провокації, коли один із учасників пішої ходи намагався розгорнути транспарант з написом “Никто не забыт, ничто не забыто». Чоловіка було доставлено в управління поліції для з’ясування обставин.

Під час пішої ходи, коли учасники акції проходили повз офіс ОУН, було зафіксовано кілька випадків, коли у правоохоронців та учасників акції кидали яйця та картоплю.

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За даними поліції, один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок потрапляння в нього димової шашки.

За даними поліції, кількість учасників пішої ходи не перевищує 800 осіб.

Наразі колона підійшла до Меморіалу Слави для покладання квітів біля “вічного вогню”.

Як повідомляв УНІАН раніше, поліція затримала двох осіб в центрі Києва, які намагались розгорнути банер з георгіївськими стрічками. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

«Ситуація досить спокійна на станції метро «Арсенальна». Поліція займається контрольними заходами. Було затримано двох осіб, які намагалися розгорнути банер з георгіївськими стрічками, їх затримано та буде доставлено в районне управління, і ми будемо надавати правову оцінку їх діям», - заявив він.