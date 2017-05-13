СБУ Житомирщини заблокувала незаконне переправлення полімерної сировини на тимчасово окуповані території

Співробітники СБУ Житомирщини заблокували незаконне переправлення полімерної сировини на тимчасово окуповані території.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-групи СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк.

За її словами, канал незаконного постачання полімерних матеріалів на тимчасово підконтрольні бойовикам «ДНР» території ліквідували наприкінці цього тижня співробітники управління Служби безпеки України в Житомирській області.

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Оперативники СБУ з’ясували, що російська комерційна структура організувала систематичні перевезення сировини, що використовується для виготовлення пластмасових виробів, із Франції та Фінляндії спочатку до Росії – в режимі «експорт». Потім із території РФ вантаж незаконно – поза митним контролем – через тимчасово неконтрольовану Україною ділянку державного кордону переправлявся на склади місцевої фірми до окупованого Донецька.

Стосовно керівника російського підприємства складено адміністративні протоколи про порушення митних правил, зокрема, перевезення вантажу на митну територію України поза митним контролем, поза місцем розташування митного органу і без проходження митних формальностей.

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За ініціативи Управління СБУ в Житомирській області стосовно трьох іноземних фірм, що брали участь у незаконних оборудках та проводили неконтрольовані економічні операції, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України застосовано спеціальні санкції – їм заборонено займатися зовнішньоекономічною діяльністю в нашій державі та здійснювати перевезення її територією.