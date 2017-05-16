На Харківщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинули троє людей

У Харківській області внаслідок пожежі у приватному будинку загинули троє людей.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, інформація про подію надійшла до рятувальників від працівників поліції сьогодні, 16 травня, о 9:45.

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За відомостями ДСНС, у селі Мала Іванівка Богодухівського району Харківської області у приватному домоволодінні сусіди виявили тіла трьох загиблих: жінки та чоловіка 1943 року народження, а також їхнього сина, 1974 року народження. На момент виявлення тіл загиблих в будинку горіння вже не було.

Під час попередньої перевірки фахівці Богодухівського райвідділу ДСНС встановили, що в одній з житлових кімнат будинку, де відпочивала сім’я, імовірно, через необережне поводження з вогнем, сталося займання домашніх речей на площі 2 кв. м. Згодом через брак кисню горіння припинилося.

За попередніми даними слідчо-оперативної групи Богодухівського відділу Національної поліції загибель громадян настала внаслідок отруєння чадним газом, який утворився під час пожежі. Робота правоохоронців по встановленню остаточних обставин трагедії продовжується.