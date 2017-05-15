Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
На складському приміщенні в Березані сталася пожежа.
15 травня на території складів суконної фабрики у місті Березань Київської області сталася пожежа.
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Після прибуття на місце пожежі рятувальники встановили, що горить готова продукція на площі 800 м2, передає прес-служба ДСНС.
"Виникла загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані складські приміщення. За підвищеним номером виклику на місце пожежі направлено додаткові сили з Переяслав-Хмельницького, Згурівського, Бориспільського, Яготинського, Броварського районів", - йдеться у повідомленні.
Наразі ліквідація пожежі триває.
Як повідомляв УНІАН, 7 травня у Києві загорілася одна з будівель СІЗО на вулиці Дегтярівській, 13.