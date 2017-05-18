У Харкові водій "Десятки" пом'яв чотири автомобілі і зник

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.

Читайте такожНа Львівщині в ДТП потрапили три автомобілі

Як повідомили Depo.Харків у прес-службі патрульної поліції Харкова, сьогодні, 18 травня, близько 13:35 поліцейські отримали виклик про те, що по вулиці Героїв праці сталася ДТП без потерпілих.

На місці поліцейські встановили, що водій автомобіля ВАЗ-2110 не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на припарковані автомобілі ВАЗ-21061, Chevrolet Lacetti, Audi 100 та Skoda Оctavia.

Крім того, водій ВАЗ-2110 не зупинився після ДТП та поїхав з місця події. Його розшукують.