У Харкові водій "Десятки" пом'яв чотири автомобілі і зник
18:21, 18 травня 2017Інциденти
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Водій здійснив наїзд на припарковані автомобілі.
Порушник не дотримався безпечного бокового інтервалу / Фото kh.depo.ua
У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.
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Як повідомили Depo.Харків у прес-службі патрульної поліції Харкова, сьогодні, 18 травня, близько 13:35 поліцейські отримали виклик про те, що по вулиці Героїв праці сталася ДТП без потерпілих.
На місці поліцейські встановили, що водій автомобіля ВАЗ-2110 не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на припарковані автомобілі ВАЗ-21061, Chevrolet Lacetti, Audi 100 та Skoda Оctavia.
Крім того, водій ВАЗ-2110 не зупинився після ДТП та поїхав з місця події. Його розшукують.
Порушник не дотримався безпечного бокового інтервалу / Фото kh.depo.ua
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