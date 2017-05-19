У Дніпрі сталася ДТП за участю маршрутки (фоторепортаж)

У Дніпрі на Набережній сталося ДТП за участю маршрутки. Про це повідомляє "Інформатор".

"Автомобіль Daewoo Lanos охоронного агентства «Левіт» їхав по Набережній з боку центру у крайньому правому ряду, відразу за ним рухався KIA. В цей час була припаркована на узбіччі вантажівка MAN. Водії Lanos і KIA почали об'їжджати вантажівку, перебудовуючись в лівий ряд, за якою у цей момент їхала 122 маршрутка", - сказано в повідомленні.

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Мабуть, водій маршрутного таксі не встиг зреагувати і в'їхав у авто KIA, а після вдарив Lanos, в результаті чого той залетів під вантажівку. У момент аварії в машині KIA знаходилася маленька дитина. Водій, намагаючись зберегти здоров'я сім'ї, вивернув на узбіччя, щоб не врізатися у вантажівку.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпропетровській області маршрутка врізалася у вантажівку.