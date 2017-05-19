Інсценування злочину: у прокуратурі прокоментували підрив держслужбовця в авто у Кропивницькому

В прокуратура Кропивницького заявили, що підрив працівника держустанови у власному автомобілі було "інсценуванням злочину". Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Кіровоградської області, відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом готування до вчинення посягання на життя працівника правоохоронного органу, а саме одного з керівників Кропивницької установи виконання покарань № 14.

«Розслідуванням встановлено, що у особи, яка відбуває покарання в Кропивницькій УВП № 14, виникли неприязні відносини із одним із керівників установи. У зв’язку з чим засуджений зажадав вбити вказаного представника адміністрації. Задля помсти він, не маючи можливості особисто вчинити злочин, залучив за винагороду до його реалізації ще одну особу. Вбивство мало відбутися шляхом підриву автомобіля за допомогою боєприпасів, а саме гранати Ф-1», - йдеться у повідомленні.

«Однак цей злочин завдяки скоординованій роботі прокуратури та поліції вдалося упередити, а осіб, які його готували – затримати», - додали в прокуратурі.

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Його організатора та співучасника затримано у порядку ст.208 КПК України. Знаряддя злочину гранату Ф-1 вилучено. Найближчим часом затриманим буде повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ст. 348 (підготовка до вчинення посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 5-ї години ранку в одному зі «спальних» мікрорайонів Кропивницького невідомі підірвали автомобіль «Нива» працівника державної установи.

За попередньою інформацією, на автомобілі, який належить потерпілому, здетонував вибуховий пристрій. Чоловік отримав тяжкі травми.