Мелітопольську міськраду вночі закидали "коктейлями Молотова" (фото)

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом спроби підпалу будівлі Мелітопольської міської ради.

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Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Запорізької області.

За даними поліції, сьогодні, близько четвертої години ранку, двоє невідомих кинули кілька пляшок з легкозаймистою рідиною в приміщення міськради. У результаті вибито два вікна, полум’ям пошкоджено вхідні двері. Внаслідок спроби підпалу будівлі постраждалих немає.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Зловмисникам за вчинене загрожує до десяти років позбавлення волі.

Триває комплекс слідчо-оперативних заходів, направлених на встановлення обставин події, осіб паліїв та їх затримання.