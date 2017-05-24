Пожежа в одеській академії: рятувальникам завадили неправильно припарковані автомобілі (відео)

Сьогодні вранці в одній з аудиторій Одеської державної академії будівництва та архітектури почалася пожежа. У прес-службі ДСНС повідомили, що загоряння виникло в кабінеті і підсобному приміщенні будівлі на площі 20 кв. м. Їдкий дим швидко поширився по будівлі.

На місце прибули понад півсотні рятувальників, проте до будівлі дісталися не одразу. Їх затримали неправильно припарковані машини під академією.

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Рятувальники організували гасіння пожежі і за допомогою автодрабини через вікно п'ятого поверху врятували 34 людини.

Пожежа об 11:13 була локалізована і об 11:36 повністю ліквідована. Причина пожежі встановлюється. В результаті НП постраждала студентка: з діагнозом отруєння продуктами горіння її госпіталізували в обласну клінічну лікарню.