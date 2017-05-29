У Києві "замінували" апеляційний суд
10:31, 29 травня 2017Інциденти
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На місці працюють вибухотехніки.
Людей з будівлі суду терміново евакуювали / Фото "Київ Оперативний"
У Києві вранці 29 травня 2017 року вибухотехніки перевіряють інформацію про замінування будівлі Київського апеляційного господарського суду. Про це на сторінці в Facebook повідомив "Київ Оперативний".
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На місце виїхали вибухотехніки / Фото "Київ Оперативний"
"Київський апеляційний господарський суд заміновано. Саме така інформація надійшла на лінію 102. Людей терміново евакуювали. На місці вже працюють вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН раніше, в Одесі "замінували" міськраду і два суди.
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