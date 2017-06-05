Під Балаклією вибухом поранено чоловіка, який намагався розпиляти знайдений боєприпас

Поблизу Балаклії Харківської області тяжкі поранення дістав чоловік, який намагався розпиляти невідомий боєприпас.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, вчора, 4 травня, близько 17:20 до Балаклійського відділу поліції з прийомного відділення швидкої допомоги надійшла інформація про пораненого 34-річного мешканця села Вербівка.

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У постраждалого виявлено травматичну ампутацію правої голені та пальців лівої кісті, рвана рана правового плеча та лівого коліна. Постраждалого доставили до хірургічного відділення Балаклійської районної лікарні. Лікарі оцінюють його стан як стабільно тяжкий.

За попередніми даними, чоловік у дворі власного будинку розпилював болгаркою невідомий предмет, який в результаті демонтажних робіт вибухнув. На місці події працює слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного управління.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року внаслідок детонації складів з боєприпасами в Балаклії сталася пожежа. Снаряди розлетілися в радіусі до 10 км. Були пошкоджені кілька будівель. Загинула одна людина.

Також, що раніше в Харківській області з осколковими пораненнями госпіталізували чоловіка, який намагався розпиляти боєприпас часів Другої світової війни.