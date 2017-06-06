В будівлі міськради Кривого Рогу проводять обшук - ЗМІ

У будівлі мерії Кривого Рогу правоохоронні органи проводять обшук. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на інформацію представників міськради та обласної прокуратури.

"У будівлі міської ради Кривого Рогу 6 червня знову проводяться слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією видання, правоохоронці проводять слідчі дії в рамках розслідування кримінального провадження. Подробиць поки не повідомляється.

Відзначається, що правоохоронці працюють на 5 поверсі будівлі, в управліннях благоустрою та житлової політики і управлінні капітального будівництва. До будівлі міськради, крім співробітників, нікого не пропускають.

У міськраді повідомили, що протягом минулого року в мерії Кривого Рогу різні органи в цілому провели близько 300 перевірок.

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській обл. СБУ обшукала відділ поліції за підозрою в розголошуванні держтаємниці.