У Рівному на території військової частини спалахнула пожежа (фото)
13:42, 08 червня 2017Інциденти
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У Рівному виникла пожежа на території військової частини, наразі її вдалося локалізувати.
Пожежа виникла на території військової частини / facebook.com
У Рівному рятувальники ліквідовують пожежу, яка виникла сьогодні, 8 червня, на території військової частини на вулиці Соборній.
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Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби головного управління ДСНС України в Рівненській області Дмитро Мельник, для ліквідації пожежі задіяні 30 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Наразі пожежу вдалося локалізувати. На місці події також працюють правоохоронці.
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