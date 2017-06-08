У Рівному на території військової частини спалахнула пожежа (фото)

У Рівному рятувальники ліквідовують пожежу, яка виникла сьогодні, 8 червня, на території військової частини на вулиці Соборній.

Читайте такожУ Києві біля метро "Петрівка" загорілися склади, пожежу вже локалізовано (фото, відео)

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби головного управління ДСНС України в Рівненській області Дмитро Мельник, для ліквідації пожежі задіяні 30 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Наразі пожежу вдалося локалізувати. На місці події також працюють правоохоронці.