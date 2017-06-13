У Хмельницькому пенсіонер підірвав гранату під час сварки, є постраждалий

У Хмельницькому в гаражному масиві по вул. Західно-Окружній 65-річний пенсіонер закінчив конфлікт, підірвавши гранату. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Інцидент стався 12 червня. Зловмисник був затриманий в порядку ст. 208 КПК, він знаходиться в СІЗО.

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"Правоохоронці встановили, що між групою чоловіків виник конфлікт на грунті поділу майна, у розпалі якої 65-річний пенсіонер підірвав бойову гранату "РГД-5". Більшості присутніх вдалося сховатися, а ось 46-річний хмельничанин вчасно не зорієнтувався і отримав в результаті вибуху осколкові поранення спини і ноги. Після надання медичної допомоги у Хмельницькій міській лікарні чоловіка відпустили додому", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за п. 5 ч. 2 ст. 115 (через 15 ст.) — замах на вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами. Наразі розслідування триває. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події, зокрема, походження вибухового пристрою.