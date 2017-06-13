У Дніпрі чоловік погрожував всіх підірвати на вулиці гранатою після сварки із дружиною

У Дніпрі чоловік вийшов на вулицю із гранатою без чеки та погрожував усіх підірвати. На такий вчинок чоловік пішов після сварки із дружиною. Хулігана затримали правоохоронці. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Інцидент стався вчора, 12 червня, пообіді по вул. Гуртовій. Як зауважили в поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

На місце події прибули правоохоронці та намагались вести перемовини з хуліганом, які тривали близько 1,5 годин, після чого хуліган віддав правоохоронцям небезпечний боєприпас. Гранату одразу ж передали вибухотехнікам для знешкодження.

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"43-річного чоловіка затримали та доставили до відділення поліції. Виявилося, що у 90-х роках чоловік вже був раніше судимим за вбивство", - зазначається у повідомленні.

Цього ж дня за місцем проживання затриманого було проведено обшук, в ході якого правоохоронці в сидінні мотоцикла виявили та вилучили ще одну гранату РГД-5 із запалом та два магазини до автомату Калашникова. За словами чоловіка, боєприпаси він знайшов тиждень тому на березі озера та зберігав для самооборони.

Підозрюваному загрожує відповідальність за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років.