У Коцюбинському побили голову ТВК, над нападником хотіли вчинити самосуд (фото)

14 червня у селищі Коцюбинське чоловік побив голову ТВК селища Людмилу Демченко у дворі її власного приватного будинку.

“Я вийшла в двір зранку і біля фіртки стояв чоловік. Я перепитала, хто він. Чоловік сказав, що представляє нового провайдера і пропонує послуги. У нього були листки А4 і там було щось написане від руки. Я перепитала, чому від руки, чого договір не друкований і вже хотіла закривати фіртку. У цей момент він мене вдарив. Я впала і він почав мене бити. Я закричала – вибіг мій син і сусід. У нападника був балончик – "Терен-4", – розповіла Демченко "Громаді Приірпіння".

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На місце, де стався напад на голову ТВК, прибігли активісти та депутати. Нападник лежав скручений на землі. Мешканці приватного сектору готові були влаштувати самосуд просто на місці, коли побачили, що сталося з Демченко.

Поліція приїхала о 8:30. На нападника одягнули наручники. Як з’ясувалося, нападник з Білої Церкви. Зараз проживає в гуртожитку на Борщагівці. За інформацією очевидців, нападник був не один і діяв зі спільником, який був разом з ним у Коцюбинському.

За поліцією приїхала швидка. Демченко надають медичну допомогу. Поки важко встановити точний діагноз й ступінь ушкоджень.