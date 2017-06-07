Харків'янка звинуватила тюремного наглядача в побитті її сина з інвалідністю (фото)

У Харкові співробітник в'язниці побив підлітка з інвалідністю, застосовуючи спецзасоби.

Мати 16-річного хлопця просить допомогти, оскільки поліція на справу не реагує і чоловіка, який порушив закон, ніяк не притягує до відповідальності. Жінка зазначила, що їй не потрібні гроші, вона лише хоче правосуддя.

Історію інциденту мешканка Харкова Світлана Умеренкова опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожНа Рівненщині нетверезі молодики побили АТОвця через його зауваження (відео)

"Хочу розповісти вам про інцидент, що стався з моєю дитиною. 31 травня, близько 22:00, Ромка йшов додому з трьома друзями, побачив врослий в землю запорожець, без скла. Двері відчинені, хлопці (а їм усім по 16 років) сіли в нього посидіти. Не ламали нічого, не намагалися розібрати або викрасти, просто посидіти. Вискочив господар "авто", забризкав всіх пацанів перцевим балончиком. Троє Роминих друзів встигли втекти, а Ромка не зміг. У Роми одна нога, це після онкозахворювання, яке ми успішно побороли", - розповіла жінка. "Далі більше. Господар "авто" витягнув одноногого пацана, сліпого від перцевого балончика, і давай його гамселити гумовою палицею. Три гематоми на голові, три гематоми на спині, одна на руці... Але і цього господареві здалося мало... Він каже своєму синові вже, винеси-но мені наручники. Господар "авто" не хтось там, а наглядач в одній з харківських в'язниць. Його синок виніс наручники, мого сина закували в них, і волоком тягнули до себе у двір (піднятися з землі ця гнида моїй дитині не дозволила), примовляючи, що зараз, мовляв, я тобі зламаю ногу твою, і пальці на руці молотком перекрошу. Вискочив сусід цього господаря, відбив мого сина, викликав поліцію. Поліція нас. Господар авто вимагає моральні збитки відшкодувати йому. 100 доларів США. Шок", - зазначила Світлана.

"Ми написали заяву в поліцію, зняли побої з Ромки, при цьому не пославши нас зробити навіть знімки голови або ребер. Ось така цікава в Харкові СМЕ... Але я все сфотографувала... Наступного дня, це вже 1 червня, Ромі погано, не їсть, тільки спить весь день і все, встає з ліжка - голова паморочиться, болить, нудить. Викликали швидку, поїхали в 4-у невідкладну допомогу на томограф голови, зробили знімки, ребра цілі, голова ціла. Відправили додому пити німесил і мазати гематоми троксевазином. Минуло п'ять днів. Прізвище му*ака дізнатися не можу, так як глухий мороз з боку поліції. Не знаю, чи відправили йому на роботу сигнал, про те, що цей виродок побив підлітка інваліда спецзасобами, які він застосовує на зоні. Добу! Добу після побиття мій син не розмовляв! У нього шок!" - написала жінка.

"Я не хочу грошей! Я хочу, щоб мерзота відповіла за законом. Я хочу, щоб мій син перестав боятися гуляти. Я не хочу боятися відпускати його гуляти. Допоможіть дати справі резонанс!" - попросила Світлана.