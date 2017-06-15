У Харкові вночі двоє п'яних чоловіків влаштували стрілянину

У Харкові на улиице Академіка Барабашова в 3:00 15 червня двоє чоловіків влаштували стрілянину. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції міста.

Прибувши на вказане місце, правоохоронці виявили двох чоловіків з ознаками алкогольного сп'яніння.

Патрульні провели поверхневий огляд громадян, під час якого в одного з чоловіків знайшли предмет, схожий на пістолет.

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В подальшій розмові громадяни зізналися, що дійсно стріляли з хуліганських спонукань. Їх зброєю виявився стартовий-шумовий пістолет Wool Aras Compact.

Власника зброї і його друга патрульні притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 173 Купап ( "Дрібне хуліганство").

Надалі чоловіків доставили в Київський відділу поліції для з'ясування всіх обставин події. Правоохоронці вилучили пістолет.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харкові п'яний чоловік відкрив стрілянину по перехожих.