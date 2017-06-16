Мешканця Луцька засудили до 5 років позбавлення волі за знущання над кошенятами

У Луцьку до 5 років позбавленні волі засуджено 21-річного молодика, який знущався над кошенятами, що викликало резонанс в суспільстві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Волинської області, історію знущання над двома кошенятами виклала у вересні 2016 року у соцмережу 18-річна жителька Луцька, яка разом з молодиком брала участь у тих діях.

У грудні минулого року авторку відео було засуджено за жорстоке поводження з тваринами до 3 років та 6 місяців позбавлення волі зі встановленням дворічного іспитового строку.

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«Сьогодні ж Луцький міськрайонний суд постановив вирок 21-річному лучанину, котрий викидав кошенят з вікна, поміщав у морозильну камеру, духову шафу та пральну машину. Попри наявний у молодика психіатричний розлад, експерти визнали його здатним усвідомлювати свої дії», - зазначили у відомстві.

За словами прокурора Луцької місцевої прокуратури Андрія Неродика, суд призначив йому остаточне покарання у виді 5 років та 1 місяця позбавлення волі.

Як повідомив прокурор Луцької місцевої прокуратури Андрій Неродик, Луцький міськрайонний суд, визнавши зловмисника винним у жорстокому поводженні з тваринами (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 299 КК України) та приєднавши до призначеного покарання невідбуту частину покарання за вчинене раніше тяжке тілесне ушкодження, призначив йому остаточне покарання у виді 5 років та 1 місяця позбавлення волі.