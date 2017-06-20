АК-74 за $1500: У Києві затримали трьох осіб, які нелегально продавали зброю із зони АТО

Київські правоохоронці спільно з оперативниками СБУ затримали трьох осіб, які займалися нелегальним збутом вогнепальної зброї та бойових припасів, привезених з АТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, під час оперативних заходів було задокументовано факт збуту автомата АК-74 з глушником за 1500 дол. та пістолета ПСМ за 900 дол.

Читайте такожНа Донеччині у місцевого жителя вилучили арсенал зброї та боєприпасів (фото)

Крім того, у ході огляду автомобіля фігурантів вилучено один пістолет, один глушник, 267 патронів та одну гранату із запалом.

Зазначається, що на даний час в порядку ст. 208 КПК України затримано трьох зловмисників (двох чоловіків та жінку). Їм готується повідомлення про підозру за ч.1 ст.263 КК України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) та клопотання про обрання запобіжного заходу.

У відомстві наголосили, що в рамках кримінального провадження встановлюється канал надходження зброї та інші особи, які можуть бути причетними до її нелегального збуту.

Слідчі дії тривають.