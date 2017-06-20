На Київщині підліток вистрілив приятелю в голову

У Білій Церкві хлопець поранив свого товариша в голову з травматичного пістолета, постраждалий потрапив до лікарні у тяжкому стані. У 16-річного юнака діагностували травматичне поранення лівого ока та мозкову кому.

Читайте такожВ Одесі студентка викинулася з вікна 13 поверху: переймалася через сесіюЯк розповіли у прес-службі обласної поліції, повідомив про інцидент лікар. На місце події прибула слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції.

Поліція встановила, що 15-річний школяр привів друга в гараж свого батька, де вони знайшли захований пістолет "Флобер". Хизуючись зброєю, менший хлопець вистрілив, і куля влучила товаришу у голову. Після чого він сам викликав швидку медичну допомогу пораненому.