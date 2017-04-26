У Запоріжжі патрульний випадково вистрелив у колегу

У Запоріжжі вчора, 25 квітня, патрульний поліцейський через необережність поранив з пістолета свого колегу в службовому приміщенні.

Як повідомив УНІАН начальник патрульної поліції Запоріжжя Роман Пилипенко, інцидент стався в кімнаті для чищення зброї в приміщенні Управління патрульної поліції Запоріжжя після планових стрільб.

Один з поліцейських після чищення табельного пістолета, вставив в нього обойму з патронами, зняв його з запобіжника і випадково зробив постріл.

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Куля влучила в 29-річного поліцейського, який у той момент стояв поряд.

У результаті інциденту, у постраждалого зачеплено нирку і шлунок, його прооперували. У даний момент постраждалий перебуває в лікарні, його стан стабільний.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.