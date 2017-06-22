Вночі у київському метро загинув "зачепер"

Сьогодні в ночі у Київському метро на перегоні "Лівобережна" – "Дарниця" загинув зачепер, який перебував на даху поїзда.

Про це повідомляє прес-служба метрополітену на своїй сторінці у Facebook.

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«Сьогодні, опів на першу ночі. Перегін "Лівобережна" - "Дарниця". Зачепер на даху поїзда. Летально», – йдеться в повідомленні.

«Закликаємо пасажирів не порушувати правила поведінки в метрополітені та цінувати своє життя!», – додали у транспортному відомстві.