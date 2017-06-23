Внаслідок вибуху на базі батальйону поліції в Маріуполі постраждали 7 людей

Внаслідок вибуху на базі дислокації батальйону доданих сил поліції в Приморському районі в місті Маріуполь Донецької області постраждало 7 осіб, всі поліцейські.

Про це повідомив керівник головного управління Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін на сторінці в Facebook.

За його словами, інформація про вибух з’явилася о 17:14.

На теперішній час семеро поліцейських отримали поранення різного ступеню важкості і знаходяться у лікарні.

"Попередньо можна сказати, що стався несанкціонований вибух гранати гранатомету. На всі питання будуть відповіді після закінчення огляду місця події та висновків експерта", - написав Аброськін.

Як передає сайт Маріуполя 0629 з посиланням на власні джерела, всі семеро тяжко травмовані: 4 людини дістали осколкові поранення кінцівок, 2 - грудної клітки, одному поліцейському осколок влучив у голову.

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«Швидка» госпіталізувала потерпілих у нейрохірургію міської лікарні №5. Зараз медики борються за життя поліцейських.

За інформацією відділу комунікації поліції в Донецькій області, в санаторії "Металург" у Приморському районі Маріуполя на базі дислокації батальйону доданих сил поліції "Чернігів" у результаті нещасного випадку стався вибух.

За попередніми даними, у місці розташування поліцейських вибухнув боєприпас.

Раніше УНІАН повідомляв, що на базі дислокації батальйону доданих сил поліції в результаті нещасного випадку стався вибух.