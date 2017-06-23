У Маріуполі на базі батальйону доданих сил поліції пролунав вибух
19:58, 23 червня 2017Інциденти
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У Приморському районі Маріуполя вибухнули боєприпаси.
Найімовірніше, на базі вибухнув боєприпас / фото МВС
На базі дислокації батальйону доданих сил поліції внаслідок нещасного випадку стався вибух. Про це повідомили у поліції Донецької області.
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"За попередніми даними, у місці розташування поліцейських доданих сил у Приморському районі Маріуполя вибухнули боєприпаси", - йдеться у повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група та встановлюються обставини події.
Як повідомляв УНІАН, 23 червня 51-річний мешканець Київської області отримав травми на підприємстві, яке розташоване на вулиці Бориспільській. Внаслідок вибуху, який стався у цеху залізобетонних конструкцій, потерпілий отримав опіки.
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